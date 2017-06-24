В американской разведке есть опасения, что из-за желания Госдепа развивать диалог с Россией, внешнеполитическое ведомство заблокирует уже принятое решение об ограничении передвижения российских дипломатов.

В разведке полагают, что Госдеп будет препятствовать ограничениям для дипломатов РФ, так как хочет наладить «дружественный диалог с Россией», пишет Politico.

Intelligence officials worry State Dept. going easy on Russian diplomats https://t.co/EjbJmhHLPX pic.twitter.com/iwjHQuAykS — POLITICO (@politico) June 24, 2017

Источники издания заявили, что согласование этого вопроса между конгрессом и Госдепом в данный момент идет очень сложно. Они отказались от более подробных комментариев. Ограничения для российских дипломатов в США должны вступить в силу со 2 августа.