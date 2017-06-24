Президент Дональд Трамп подверг критике Демократическую партию США за постоянное сопротивление главе государства. Политик считает, что его оппоненты идут наперекор чаяниям граждан страны.

Об этом Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, передает «РИА Новости».

«Я считаю, что это (т.н. движение сопротивления Трампу) страшный тезис, с точки зрения надежды быть избранными снова. Еще важнее то, что это ужасная тема для народа нашей страны», — подчеркнул президент США.

Сторонники Дональда Трампа полагают, что в США действует тайное бюрократическое сопротивление в госаппарате. Демократы, которые так и не смирились с поражением на выборах, пытаются делегимитизировать законно избранного президента США.

Противники главы государства используют различные методы, в том числе организацию акций протеста, «утечки» в СМИ служебной информации и раздувание «домыслов» о связях Дональда Трампа с Россией.