Трамп осудил демократов за сопротивление президенту США
Президент Дональд Трамп подверг критике Демократическую партию США за постоянное сопротивление главе государства. Политик считает, что его оппоненты идут наперекор чаяниям граждан страны.
Об этом Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, передает «РИА Новости».
«Я считаю, что это (т.н. движение сопротивления Трампу) страшный тезис, с точки зрения надежды быть избранными снова. Еще важнее то, что это ужасная тема для народа нашей страны», — подчеркнул президент США.
Сторонники Дональда Трампа полагают, что в США действует тайное бюрократическое сопротивление в госаппарате. Демократы, которые так и не смирились с поражением на выборах, пытаются делегимитизировать законно избранного президента США.
Противники главы государства используют различные методы, в том числе организацию акций протеста, «утечки» в СМИ служебной информации и раздувание «домыслов» о связях Дональда Трампа с Россией.