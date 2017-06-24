Необычная купюра с абсурдным номиналом ноль евро напечатана в Германии. Разрешение на выпуск купюры выдал Европейский центральный банк.

Функционально бумажка в ноль евро является лишь сувениром, сообщает «Федеральное агентство новостей». При этом она напечатана на настоящей бумаге для выпуска банкнот с водяными знаками и голограммами.

Всего было произведено 5 тыс. «нулевых» евро. В розницу одна бумажка стоит €2,50. На ее лицевой части изображен немецкий парусник «Горх Фок II» 1958 года выпуска.