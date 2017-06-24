МВД Египта предотвратило серию терактов в принадлежащих христианам церквях и объектах. В ходе спецоперации были арестованы шесть террористов.

По данным силового ведомства, теракты должны были произойти в период мусульманского праздника разговения Ид аль Фитр и в день очередной годовщины смещения с поста президента Египта Мухаммеда Мурси (30 июня), передает РИА «Новости».

Египетские копты представляют одну из самых значительных христианских общин Ближнего Востока. Их доля составляет около 10% от 93-миллионого населения Египта.

Христиане регулярно становятся жертвами терактов. В настоящий момент в Египте действует режим чрезвычайного положения. Он был введен после нападения на коптских христиан в Вербное воскресенье.