После завершившегося поражением для сборной России матча против команды Мексики на Кубке конфедераций вице-премьер РФ Аркадий Дворкович взял на память футболку голкипера и капитана российской команды Игоря Акинфеева.

Дворкович заявил журналистам, что считает Акинфеева блестящим вратарем, а ошибки бывают с каждым. Вице-премьер заявил, что увидел на поле команду, которая на равных играла с соперником и за ‘nq игру нет никакого стыда, так как российской сборной нужно было использовать многочисленные моменты, которые она создавала у мексиканских ворот .

«Команда у нас строится, главная цель — чемпионат мира, 2018 год. Жаль, что не вышли в полуфинал, обидно. Но будем надеяться, что главный тренер постепенно выстроит команду в боеспособную единицу», — сказал Дворкович.

Комментируя появившиеся слухи о потере своего поста Станиславом Черчесовым, Дворкович заявил, что любой тренер нуждается во времени для того, чтобы подготовить команду, и он уверен, что Черчесов прекрасно справится с этой задачей.

Напомним, в субботу в Казани сборная России проиграла в 1/4 финала Кубка конфедераций команде Мексики и завершила выступление на турнире.