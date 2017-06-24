В Минске на проспекте Машерова танк Т-72, двигавшийся в колонне техники при подготовке к параду Дня независимости Белоруссии, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.

Как сообщает «РИА Новости», инцидент произошел на центральном проспекте столицы Белоруссии во время генеральной репетиции парада. По ходу следования боевой техники танк съехал с дороги и врезался в столб и дерево.

По предварительной информации, никто из находившихся рядом зрителей не пострадал.