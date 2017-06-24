В международном аэропорту Дейтона (штат Огайо, США) истребитель F-16 демонстрационной эскадрильи Thunderbirds выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Впоследствии самолет перевернулся, в результате чего пострадали пилот и технический специалист. Оба были госпитализированы, передает «Федеральное агентство новостей».

Подполковник Джейсон Херд, командующий эскадрильей, сообщил, что самолет получил повреждения.

Что стало причиной ЧП, пока неизвестно. В настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия.

Истребитель F-16 демонстрационной эскадрильи Thunderbirds должен был принять участие в авиашоу в Дейтоне.