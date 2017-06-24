В брюссельской коммуне Моленбек водитель попытался сбить полицейских, которые остановили его для проверки документов. Стражи правопорядка были вынуждены применить оружие.

Полицейские остановили автомобиль Mersedes на красном сигнале светофора. Водитель не подчинился с требованием правоохранителей и начал движение, передает «Интерфакс».

Водитель задел нескольких полицейских — они не получили ранения.

Стражи правопорядка открыли огонь по автомобилю. В результате был прострелен корпус иномарки. Несмотря на это, водителю удалось скрыться с места происшествия. В настоящий момент ведутся его поиски.

В полиции отметили, что остановили автомобиль, поскольку регистрационный номер, скорее всего, был ворованный. Он не соответствовал типу транспортного средства.