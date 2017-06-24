Под Киевом произошло страшное ДТП, которое унесло жизни трех человек, среди них был депутат областного совета Борис Панченко. Трагедия произошла на трассе Белая Церковь — Володарка.

Как сообщил в своем Facebook глава киевской ОГА Александр Горган, в Белоцерковском районе на повороте к селу Пилипча вечером 24 июня столкнулись два автомобиля. В результате лобового удара произошло возгорание транспортных средств. Три человека скончались на месте, еще один был госпитализирован с тяжелой травмой головы.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов и спасательных служб. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.