Российские боксеры завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали на чемпионате Европы по боксу и заняли второе место в общекомандном зачете.

Золотые медали завоевали Василий Егоров (до 49 кг) и Евгений Тищенко (до 91 кг). Серебряными призерами стали Габил Мамедов (до 60 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 81 кг). Бронзу национальной команде принес Максим Бабанин (свыше 91 кг).

Чемпионат Европы по боксу проходил в Харькове. В первенстве не смог принять участие Георгий Кушиташвили. Ему было отказано во въезде на Украину. Также в страну не пустили пресс-атташе Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и нескольких болельщиков, отмечает ТАСС.

Победу в чемпионате Европы одержала сборная Украины. В их активе три золота, одно серебро и две бронзы. Третьими стали англичане (1-6-1).