Режиссер Алексей Попогребский избран новым председателем Союза кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединений в ходе очередного съезда. Об этом сообщается на сайте организации киносоюза.

Среди кандидатов на эту позицию также были выдвинуты Андрей Прошкин, Виталий Манский, Валерий Тодоровский, Олег Березин и Борис Хлебников.

По итогам съезда было выбрано и новое правление, расширенное до 15 человек.

Алексей Попогребский известен как режиссер такими работами, как «Коктебель», «Как я провел этим летом», «Простые вещи».