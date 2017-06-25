Архитектурные шедевры Гауди
Каса-Батльо, Барселона. Жилой дом, возведенный в 1877 году для предпринимателя Жозепа Бальо-и-Касановаса. В 1904–1906 годах он был перестроен Антонио Гауди
Интерьер Каса-Батльо
Собор Саграда-Фамилия, Барселона. С 1882 года строится на частные пожертвования
Сказочный домик в парке Гуэль, Барселона
Здание в стиле модерн, построенное Гауди на площади Меркат, Пальма-де-Майорка
«Зал ста колонн» в парке Гуэля, Барселона. На самом деле в этом зале 86 колонн. К тому же в нем отличная акустика, поэтому там часто можно встретить музыкантов
Балконы Каса-Батльо украшают розами в День святого Георгия
Мозаичная саламандра в парке Гуэля, Барселона
Саграда-Фамилия, Барселона
Дом в стиле Гауди в поселке Рильо-де-Гальо, Гвадалахара
Каса-Мила. Дом был построен Антонио Гауди в 1906–1910 годах, Барселона
Дымоходы на крыше здания Каса-Мила, Барселона
Епископский дворец в Асторге, Леон, Испания. Работы над проектом велись с 1887 года по инициативе епископа Жоана Баутиста Грау-и-Вальеспиноса. В 1893 году Гауди отказался от дальнейшей работы, и проект по планам архитектора закончил Рикардо Гарета
Каса-Мила, Испания. Дымоходы украшены осколками разбитых бутылок вина
Каса-Батльо, Барселона. Лепнина на потолке выполнена в виде спирали
Дом-музей Гауди в парке Гуэль, Барселона
Парк Гуэль, Барселона. Скамейка парка украшена мозаикой