В пресс-службе Российской федерации баскетбола (РФБ) сообщили, что женский Евробаскет-2019, на который претендовала Россия, примут Сербия и Латвия.

Как отметил президент FIBA Тургай Демирель, все поданные заявки были самого высокого качества, а подготовленные презентации –– профессиональными. Он поблагодарил все три федерации за отлично проделанную работу, пишет ТАСС.

При выборе страны-организатора женского чемпионата Европы по баскетболу в 2019 году определенное значение имел логистический момент.

«Все-таки большинство членов Совета FIBA - представители Центральной Европы. И, конечно, проведение чемпионата в Сербии более удобно, чем в России, которая расположена гораздо дальше от большинства европейских стран», - заявил Президент РФБ Андрей Кириленко.

В свою очередь, в РФБ сообщили, что Россия будет претендовать на мужской Кубок мира в 2023 году.