В восточной части Лондона в районе Бетнал Грин загорелся жилой дом. На место выехали десятки пожарных расчетов и спасателей, пишет «РИА Новости» со ссылкой на иностранный источник.

В ликвидации пожара принимают участие в общей сложности 72 человека.

Сообщения о возгорании стали поступать от местных жителей около 16.25 по местному времени. Как стало известно, пламя появилось в квартире на третьем этаже. Затем, по сообщениям очевидцев, в небе появилось огромное облако дыма.

Причины возгорания пока не установлены, сведений о пострадавших нет.