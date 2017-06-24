Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток заявил, что угрожает миру в ближайшем будущем.

Как пишет «Газета.ru», Шток назвал три главные угрозы будущего. По его словам, одной из самых важных опасностей планеты является кибератака.

«Я считаю киберпреступность самой крупной угрозой в будущем наряду с терроризмом и организованной преступностью, существующей даже на межконтинентальном уровне», — сказал глава Интерпола.

Юрген Шток подчеркнул, что в данный момент хакеры могут атаковать системы водоснабжения, электроснабжения и транспортные системы из любой точки мира.