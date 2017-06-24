На матче сборных России и Мексики на «Казань-Арене» присутствовали 41 585 человек, что является повторением рекорда посещаемости стадиона.

Арена собирала аналогичное число зрителей в ноябре 2015 года. Тогда на стадионе прошел матч группового этапа Лиги Европы между казанским «Рубином» и английским «Ливерпулем».

Сборная России не сумела порадовать болельщиков, собравшихся на «Казань-Арене». Подопечные Станислава Черчесова в упорной борьбе уступили мексиканцам. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Таким образом, российская команда выбыла из розыгрыша Кубка конфедераций.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram