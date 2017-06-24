Российский боксер Евгений Тищенко завоевал титул чемпиона Европы в весовой категории до 90 кг. В решающем поединке он победил англичанина Шивана Кларка единогласным решением судей.

Третье место разделили голландец Рой Корвинг и француз Поль Омба Бионголо, передает ТАСС.

Для сборной России это золото стало вторым на турнире, проходящем в Харькове. Ранее в весовой категории до 49 кг первенствовал Василий Егоров.

Евгений Тищенко — один из лидеров в своей весовой категории. Он является чемпионом мира (2015) и Европы (2015), а также действующим олимпийским чемпионом (2016).

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