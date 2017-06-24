В Ставропольском крае в городе Буденновске велосипедист облил двух молодых девушек кислотой. Пострадавшие получили ожоги и доставлены в больницу, пишет ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ.

«Вечером 23 июня текущего года на улице Октябрьской в городе Буденновске переходившим дорогу 15-летней и 16-летней девушкам проезжавший в попутном направлении на велосипеде молодой человек брызнул в лицо кислотой, от которой девочкам причинены ожоги разной степени тяжести», — говорится в сообщении ведомства.

МВД России по Ставропольскому краю объявляет вознаграждение в размере 500 тыс. рублей за информацию, которая будет способствовать задержанию подозреваемого, причинившего телесные повреждения несовершеннолетним девушкам.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»).