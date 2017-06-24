Количество жертв при взрывах и нападении на полицейских в Пакистане увеличилось до 85 человек, сообщает в субботу агентство Express and star.

На северо-западе Пакистана в пятницу прогремели несколько взрывов рядом с торговыми рядами в городе Парачинар.

В этот момент местные жители как раз готовились к празднованию окончания священного для мусульман месяца Рамадан.

Напомним, ранее стало известно о 73 погибших.

По информации местных властей, еще 12 человек скончались в больнице от полученных ранений. Всего в больницу поступили с ранениями более 260 человек, многие из которых находятся в крайне тяжелом состоянии.