Россия проиграла Мексике и выбыла из Кубка конфедераций
Сборная России проиграла Мексике со счетом 2:1 и выбыла из розыгрыша Кубка конфедераций.
Российские футболисты активно начали встречу и регулярно угрожали воротам Гильермо Очоа. Давление на мексиканцев дало свои результаты на 25-й минуте. Точным ударом отметился Александр Самедов.
Подопечные Станислава Черчесова вели в счете лишь пять минут. На 30-й минуте статус-кво восстановил Нестор Араухо.
В начале второго тайма мексиканцы вышли вперед. Несогласованными действиями обороны российской команды воспользовался Ирвин Лосано.
Вскоре мексиканцы отправили в ворота Игоря Акинфеева третий мяч, однако главный судья Фахад Аль-Мирдаси после видеопросмотра отменил гол.
На 68-й минуте Юрий Жирков получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Сборная России не сумела переломить ход неудачно складывающейся встречи и выбыла из розыгрыша Кубка конфедераций.
Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram
Болельщик сборной Мексики перед игрой
Болельщик сборной России перед игрой
Заместитель председателя правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко пред началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России
Сборная Мексики выходит на поле
Хонатан дос Сантос (Мексика), Юрий Жирков (Россия)
Федор Смолов (Россия), Денис Глушаков (Россия), Эктор Эррера (Мексика) во время матча Россия–Мексика в рамках Кубка конфедераций
Болельщики во время игры сборных России и Мексики на стадионе «Арена» в Казани
Юрий Жирков (Россия), Александр Головин (Россия), Хонатан дос Сантос (Мексика)
Матч между сборными России и Мексики на стадионе «Арена» в Казани
Александр Самедов, принесший сборной России первый гол
Александр Самедов и товарищи по команде отмечают первый гол сборной России в матче с командой Мексики
Игроки сборной Мексики радуются своему первому голу в игре со сборной России в рамках Кубка конфедераций
Штрафной у ворот сборной России
Георгий Джикия (Россия), Ирвин Лосано (Мексика)
Георгий Джикия получает медицинскую помощь после столкновения с игроком сборной Мексики
Команда Мексики радуется второму голу
Эктор Эррера (Мексика)
Игорь Акинфеев (Россия) в матче со сборной Мексики в рамках Кубка конфедераций
Юрий Жирков (Россия), Ирвин Лосано (Мексика)
Окончание матча сборных команд России и Мексики в рамках Кубка конфедераций
Случайный гость на поле во врем игры сборных России и Мексики в рамках Кубка конфедераций на стадионе «Арена» в Казани