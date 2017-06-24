Сборная России проиграла Мексике со счетом 2:1 и выбыла из розыгрыша Кубка конфедераций.

Российские футболисты активно начали встречу и регулярно угрожали воротам Гильермо Очоа. Давление на мексиканцев дало свои результаты на 25-й минуте. Точным ударом отметился Александр Самедов.

Подопечные Станислава Черчесова вели в счете лишь пять минут. На 30-й минуте статус-кво восстановил Нестор Араухо.

В начале второго тайма мексиканцы вышли вперед. Несогласованными действиями обороны российской команды воспользовался Ирвин Лосано.

Вскоре мексиканцы отправили в ворота Игоря Акинфеева третий мяч, однако главный судья Фахад Аль-Мирдаси после видеопросмотра отменил гол.

На 68-й минуте Юрий Жирков получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Сборная России не сумела переломить ход неудачно складывающейся встречи и выбыла из розыгрыша Кубка конфедераций.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram