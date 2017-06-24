Украинские спецслужбы готовят провокации против наблюдателей СММ ОБСЕ на границе с Крымом. С таким заявлением выступил министр госбезопасности провозглашенной ЛНР Александр Басов.

По данным разведки, сотрудники СБУ Украины готовят покушение на наблюдателей в районах пропускных пунктов «Каланчак», «Чаплинка» и «Чонгар». В частности, опасность угрожает представителям мониторинговой миссии Хансу Петеру Эттеру и Полу Маккалоу.

Басов подчеркнул, что провокацию готовят сотрудники СБУ капитан Сергей Колечко, лейтенанты Иван Озерный, Владислав Павлик и Алексей Пархоменко, передает «РИА Новости».

В ЛНР полагают, что Украина пытается запугать ОБСЕ и тем самым способствовать вводу на линию разграничения международной вооруженной миссии.

Министр отметил, что наблюдателей неоднократно просили согласовывать выезды к линии разграничения, однако те игнорируют просьбы.