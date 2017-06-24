Спецслужбы Ирана задержали членов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ,запрещена в РФ), планировавших совершить нападение. Об этом передает Tasnim News Agency со ссылкой на министерство разведки Ирана.

По информации ведомства, в преддверии священного праздника Ураза-байрам и одновременно с Международным днем Аль-Кудс иранские военные смогли задержать группу лиц, связанной с ИГ, которые планировали совершить теракты.

Отмечается, что террористы намеревались совершить теракты в городах, которые являются религиозными центрами страны.

Служба безопасности Ирана изъяла взрывчатые вещества, автоматы Калашникова и другое оружие.