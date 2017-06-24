Матч Россия — Мексика в рамках Кубка конфедераций
Болельщик сборной Мексики перед игрой
Болельщик сборной России перед игрой
Сборная Мексики выходит на поле
Хонатан дос Сантос (Мексика), Юрий Жирков (Россия)
Федор Смолов (Россия), Денис Глушаков (Россия), Эктор Эррера (Мексика) во время матча Россия - Мексика в рамках Кубка конфедерация
Болельщики во время игры сборных России и Мексики на стадионе «Арена» в Казани
Юрий Жирков (Россия), Александр Головин (Россия), Хонатан дос Сантос (Мексика)
Матч между сборными России и Мексики на стадионе «Арена» в Казани
Александр Самедов принесший сборной России первый гол
Александр Самедов и товарищи по команде отмечают первый гол сборной России в матче с командой Мексики
Игроки сборной Мексики радуются своему первому голу в игре со сборной России в рамках Кубка конфедераций
Штрафной у ворот сборной России
Георгий Джикия (Россия), Ирвин Лосано (Мексика)
Георгий Джикия получает медицинскую помощь после столкновения с игроком сборной Мексики
Команда Мексики радуется второму голу
Эктор Эррера (Мексика)
Игорь Акинфеев (Россия) в матче со сборной Мексики в рамках Кубка конфедераций
Юрий Жирков (Россия), Ирвин Лосано (Мексика)