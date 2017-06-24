Россия и Мексика обменялись голами в первом тайме
После первого тайма матча Кубка конфедераций между сборными России и Мексики зафиксирована ничья — 1:1.
Российские футболисты активно начали встречу. На 6-й минуте Юрий Жирков ворвался в штрафную мексиканцев, где был сбит с ног. Главный судья Фахад аль-Мирдаси не увидел нарушения правил. К видеопомощникам арбитр обращаться не стал.
На 18-й минуте мексиканцы свалили в штрафной Федора Смолова. На этот раз судье потребовался видеоповтор. Арбитр не стал назначать пенальти.
На 25-й минуте россиянам удалось распечатать ворота соперника — отличился Александр Самедов.
Спустя пять минут мексиканцы восстановили статус-кво. Ворота Игоря Акинфеева поразил защитник Нестор Араухо.
В параллельном матче сборная Португалии побеждает новозеландцев со счетом 0:2.