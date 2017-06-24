После первого тайма матча Кубка конфедераций между сборными России и Мексики зафиксирована ничья — 1:1.

Российские футболисты активно начали встречу. На 6-й минуте Юрий Жирков ворвался в штрафную мексиканцев, где был сбит с ног. Главный судья Фахад аль-Мирдаси не увидел нарушения правил. К видеопомощникам арбитр обращаться не стал.

На 18-й минуте мексиканцы свалили в штрафной Федора Смолова. На этот раз судье потребовался видеоповтор. Арбитр не стал назначать пенальти.

На 25-й минуте россиянам удалось распечатать ворота соперника — отличился Александр Самедов.

Спустя пять минут мексиканцы восстановили статус-кво. Ворота Игоря Акинфеева поразил защитник Нестор Араухо.

В параллельном матче сборная Португалии побеждает новозеландцев со счетом 0:2.