Бывший президент Афганистана обвинил США в пособничестве распространению терроризма в стране. Вашингтон не только не ликвидировал угрозу, но и способствовал разрастанию «Исламского государства» (запрещена в России).

С таким заявлением Хамид Карзай выступил на VI Всемирном форуме мира, который проходит в столице Китая Пекине, сообщает «РИА Новости».

«За 16 лет американского военного присутствия США в Афганистане, к несчастью, им не удалось выявить рост экстремизма и терроризма, и каким-то образом они допустили разрастание другой экстремистской группировки — «Исламского государства», — подчеркнул Карзай.

Экс-президент считает, что присутствие американских войск в Афганистане бесполезно. По мнению политика, военные контингенты иностранных государств должны покинуть страну либо же сконцентрироваться на борьбе со спонсорами талибов в Пакистане.