После удара израильских ВВС по позициям сирийской армии погибли двое военнослужащих, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин».

Жертвами удара в результате атаки Израиля по одной из позиций сирийской армии в освобожденной части Голан стали два человека.

Ранее авиация Израиля ответила на десяток шальных снарядов Сирии, которые разорвались на контролируемой еврейским государством части Голанских высот. Военные атаковали два танка сирийских правительственных войск и позиции артиллерии.