Российский президент Владимир Путин поручил главе Крыма Сергею Аксенову по возможности сократить сроки реставрации лестницы Митридата в Керчи. Об этом российский лидер сообщил в ходе своего визита в детский лагерь «Артек».

Путин обратился к Аксенову с вопросом «а что там происходит», отметив, что решение о реставрации было принято еще год назад, а готова только проектно-сметная документация, пишет ФАН.

В свою очередь, глава Крыма сообщил президенту, что в этом году будет полностью готов проект и пройдет экспертиза. На следующий год запланированы строительные работы, отметил Аксенов.

Президент РФ призвал крымские власти обратить на это внимание и предложил поддержку Москвы, если это будет необходимо.

«Если нужна поддержка еще московских структур, давайте мы это сделаем, подтолкнем, чтобы побыстрее всё происходило», — резюмировал российский лидер.