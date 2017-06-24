Украина выразила протест в связи с поездкой в Крым делегации во главе с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующая нота направлена в российское внешнеполитическое ведомство.

В МИД Украины заявили, что считают поездку Путина в Крым «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности» страны.

В Киеве считают, что российский президент должен был согласовать свой визит на полуостров с украинскими властями.

В субботу, 24 июня, российская делегация во главе с Владимиром Путиным посетила международный детский центр «Артек». Президента сопровождали советник Андрей Фурсенко, вице-премьер Ольга Голодец и руководство Крыма.