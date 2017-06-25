Священный для мусульман месяц поста Рамадан в странах мира
Индонезийский мусульманин читает Коран в первый день Рамадана в мечети Истикляль в Джакарте, Индонезия
Женщины выстроились в очередь, чтобы получить помощь во время священного месяца Рамадан. Афганистан
Мусульмане принимают пищу после заката. Индия
Мусульманин спит на полу в мечети во время мусульманского священного месяца Рамадан, Непал
Мусульманские женщины после вечерней молитвы в ожидании вечернего приема пищи возле башни Трампа, Нью-Йорк, США
Палестинская женщина молится в первую пятницу священного месяца Рамадан на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима, которую мусульмане почитают как Благородное Святилище
Люди в ожидании ужина во время поста в Большой мечети в старых кварталах Дели, Индия
Воспитанники исламской семинарии и детского дома читают Коран во время Рамадана, Индия
Мусульманская семья принимает участие в ужине ифтар во время Рамадана в Маналапане, штат Нью-Джерси, США
Члены египто-американской семьи принимают участие в магрибе, вечерней молитве на закате перед ужином
Отец с дочерьми читает Коран во время священного месяца Рамадан, Йемен
Афганский мальчик читает Коран в медресе во время мусульманского священного месяца Рамадан, Афганистан
Голубь на вершине мечети в Коломбо, Шри-Ланка
Мусульманин читает Коран во вторую пятницу Рамадана в святилище шейха Хамзы Махдума в Шринагаре
Женщина собирается на вторую пятничную молитву в мечети аль-Акса, Иерусалим
Индонезийские мусульмане спят в ожидании вечернего приема пищи в мечети Истикляль в Джакарте, Индонезия
Дети с бидонами для еды во время мусульманского священного месяца Рамадан в Пешаваре, Пакистан
Женщина молится в храме мусульманского святого Шах-и-Алама в священный месяц Рамадан, Индия
Мусульмане молятся перед вечерним приемом пищи в первую пятницу священного месяца Рамадан в Пекине
Мальчики ждут вечернего приема пищи среди поврежденных зданий в осажденном повстанцами городе, Сирия
На ужине, организованном Фондом Адалех, во время священного месяца Рамадан в осажденном повстанцами городе к востоку от Дамаска, Сирия
Палестинцы проходят через контрольно-пропускной пункт для участия в последней пятничной молитве священного месяца поста Рамадан в мечети аль-Акса, Иерусалим, Израиль
Мусульмане молятся у Благородного Святилища, или Храмовой горы, в Старом городе Иерусалима
Женщина молится у святилища суфийской святой Хаваджи Накшбанда во время священного месяца поста Рамадан в Шринагаре
Мальчик с отцом во время третьей пятничной молитвы в мечети. Бангалор, Индия
Мусульмане во время пятничной молитвы в мечети в Коломбо, Шри-Ланка
Мальчик молится в мечети во время Рамадана. Агартала, Индия
Мусульмане молятся в мечети в Шринагаре, Индия