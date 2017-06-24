Израильские военные атаковали войска в Сирии
Израильские ВВС нанесли удар по сирийским войскам, сообщает армейская пресс-служба.
Авиация Израиля ответила на десяток шальных снарядов, которые ранее разорвались на контролируемой еврейским государством части Голанских высот. Военные атаковали два танка сирийских правительственных войск и позиции артиллерии, пишет «РИА Новости».
По данным соседнего государства, обстрел признали случайным, однако назвали его «неприемлемым нарушением израильского суверенитета».
Как говорится в сообщении пресс-службы, израильские ВВС атаковали позиции Сирии, откуда велся огонь.
С израильской стороны пострадавших нет.