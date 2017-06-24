Стали известны стартовые составы сборных России и Мексики. Матч группового этапа Кубка конфедераций стартует в 18.00 по московскому времени.

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов выбрал атакующую схему. В стартовом составе выйдут сразу два нападающих — Федор Смолов и Александр Бухаров.

Сборная Мексики выйдет на матч в следующем составе: защитники Диего Рейес, Мигель Лаюн, Нестор Араухо, Эктор Морено; полузащитники Эктор Эррера, Хонатан дос Сантос, Андрес Гуардадо; нападающие Корлос Вела, Ирвин Лосано и Хавьер Эрнандес. Ворота будет защищать Гильермо Очоа.

Сборной России для продолжения борьбы в розыгрыше Кубка конфедераций необходимо побеждать североамериканскую команду.