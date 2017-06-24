Национальная федерация футбола Албании приняла решение лишить клуб «Скендербеу» титула чемпиона страны, который был завоеван по итогам сезона-2015/16.

Как пишет «Газета.Ру», команда была признана виновной в участии в договорных матчах. Кроме того, на «Скендербеу» наложен штраф в размере $16,6 тыс., а также клуб из города Корча будет лишен 12 очков в будущем сезоне.

Руководство «Скендербеу» намерено опротестовать данное решение в спортивном арбитражном суде Лозанны.

Напомним, албанский клуб в 2016 году был отстранен от еврокубков из-за ставок на четыре матча Лиги чемпионов. «Скендербеу» также подозревается во влиянии на результат более чем 50 матчей в Албании.