Некая группа людей вымогала у Иосифа Пригожина $1 млн за то, чтобы его не внесли в черный список на Украине. Об этом продюсер рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ему позвонили из Киева и предложили заплатить за невключение в «невъездной» список.

«Если бы мы заплатили некой группе людей деньги, мы бы не под какие санкции не попали. Потому что для них это бизнес. Миллион долларов просили», — отметил Пригожин.

Ранее министерство культуры Украины опубликовало список российский деятелей культуры, которые «угрожают национальной безопасности» страны.

В него попали Иосиф Кобзон, Сергей Безруков, Олег Газманов, Михаил Пореченков, Никита Михалков, Михаил Боярский, Жерар Депардье, Иван Охлобыстин и многие другие.

Как отметили в украинском ведомстве, список будет обновляться по мере поступления информации от Службы безопасности Украины.