Российский футбольный союз (РФС) готов к использованию системы видеоповторов. Ведутся переговоры по приобретению системы, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

По его словам, РФС подал заявку на участие в эксперименте. Союз обращался к ФИФА с просьбой оставить систему на четырех стадионах. Обращался к Международной федерации футбола и «Краснодар», однако эта система будет увезена на другой турнир.

«Она недешевая, стоит большие деньги, но мы готовы ее применять, мы в переговорах», — приводит слова Мутко ТАСС.

Вице-премьер отметил, что система нуждается в развитии. Например, в матче Россия–Португалия Станислав Черчесов просил судью пересмотреть спорный момент, однако тот ему отказал.

«Мы уходим от субъективизма, но отдаем субъективизм одному человеку, который, если захочет, посмотрит», — резюмировал Мутко.

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