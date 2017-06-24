В ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным в детском центре «Артек» дети рассказали, что они выезжают на экскурсии, в том числе — в Массандру.

Президент поинтересовался, посещают ли артековцы винзавод, и ребята ответили утвердительно. Президент спросил у организаторов, что дети там делают.

Директор «Артека» Андрей Каспржак пояснил, что в процессе экскурсии артековцы собирают виноград, смотрят на лозу, посещают лавандовые поля.

«Кстати, на прошлую смену приезжал артековец, который здесь был 9 мая 1945 года, ему 87 лет. И он, когда делился воспоминанием, сказал следующее: я запомнил 9 мая по вкусу белого муската «Красного камня», — сказал Каспржак.

Президент же, в свою очередь, ответил, что спортсменам и детям больше подходит сок, кисель и кефир. «А мускатный камень вы уж сами там употребляйте», — пошутил Путин.