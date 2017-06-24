Саратовское региональное отделение ЛДПР в субботу определилось с кандидатом в губернаторы региона от партии. Им стал 35-летний Станислав Денисенко.

«Состоялась... внеочередная конференция саратовского регионального отделения ЛДПР. Основным вопросом повестки стало избрание кандидатов в депутаты Саратовской областной думы и кандидата в губернаторы. Кандидатом в главы региона стал Станислав Денисенко», — заявила пресс-служба регионального отделения ЛДПР.

Денисенко родился 3 октября 1981 года в Саратовской области. Окончил профтехучилище по специальности «Технолог сварочного производства» и Поволжский кооперативный институт по специальности «Товаровед-эксперт». Начал свою трудовую карьеру в 16 лет. С 2015 года занимал должность генерального директора ООО «Мастер склад».

Выборы главы региона состоятся 10 сентября.