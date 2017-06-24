Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с детьми в «Артеке» обсудил принципы работы журналистов.

Российский лидер задал вопрос одной из девочек медиаотряда, что, по ее мнению, является самым важным в работе журналиста. Таня из Донецка ответила, что считает полезным обмен опытом в области съемок репортажей и правильного написания статей, пишет «РИА Новости».

В свою очередь, Путин отметил, что самым важным для журналистов он считает оценку критериев событий.

«По каким критериям оценивать события, вот мне кажется это очень важно. Может быть, это самое главное, правда? И делать так, чтобы было не обидно тем, в отношении кого они делают и пишут свои репортажи, да?» — сказал президент.

Подводя итоги встречи с артековцами, Путин добавил, что «у нас есть общий подход, весьма конструктивный к этому виду деятельности».