Президент России Владимир Путин во время своего визита в «Артек» в Крыму осмотрел знаменитый детский лагерь, попробовал блины из столовой и поздравил одного из отдыхающих детей с днем рождения.

Главе государства показали многофункциональный спортивный зал, корпус и типовой номер для проживания детей. Путин также посетил занятие по хохломской росписи, где ему рассказали о направлениях детского обучения. Президент России ознакомился с ходом строительства нового лагеря «Солнечный», который в скором времени войдет в структуру «Артека».

Президент должен открыть седьмую смену этого года в лагере, которая посвящена самой знаменитой артековке в мире — американской школьнице Саманте Смит. Визит девочки в лагерь был организован после письма руководителю СССР Юрию Андропову, в котором школьница поинтересовалась у генсека, почему он «собирается завоевать весь мир». В ответ Андропов пригласил Саманту в «Артек», чтобы она смогла убедиться в миролюбии советских людей.