Россиянин Карен Хачанов не сумел пробиться в финал турнира ATP, проходящий в немецком Галле. Теннисист уступил пятой ракетке мира Роджеру Федереру.

Матч завершился со счетом 2:0 (6:4; 7:6). Встреча продолжалась один час 25 минут.

В финале турнира Роджер Федерер сыграет с победителем пары Ришар Гаске (Франция) — Александр Зверев (Германия).

Карен Хачанов начал заниматься теннисом с трех лет. В 2013 году на чемпионате Европы среди юниоров до 18 лет он выиграл золотую медаль в одиночных соревнованиях. В возрасте 17 лет и 157 дней Хачанов стал самым молодым российским теннисистом, дебютировавшим в туре ATP.

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