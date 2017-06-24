Главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии сообщило о том, что спасатели были вынуждены вновь приостановить поиски пропавшего на Эльбрусе американского альпиниста из-за ухудшения погодных условий.

«Работы по поиску альпиниста из США на горе Эльбрус приостановлены в связи с ухудшением погодных условий. Поиски планируется возобновить с улучшением погодных условий», — отметили в ведомстве.

Американский альпинист, который в одиночку совершал восхождение на южном склоне горы Эльбрус, пропал 18 июня, когда не отметился на контрольной точке. На его поиск отправились восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Поиски спортсмена приостанавливались дважды.