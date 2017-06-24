Президент России Владимир Путин во время общения с детьми в лагере «Артек» призвал обратить особое внимание на соблюдение техники безопасности во время морского купания и прогулок на воде.

«Техника безопасности должна быть обеспечена»,- подчеркнул глава государства. Отдыхающие «Артека» рассказали Путину о занятиях в морских отрядах, которые выходят в море на шляпках. Президента заверили, что всех детей в обязательном порядке знакомят с техникой безопасности, а также не выпускают в море без спасательных жилетов.

Путин прибыл в «Артек», где сегодня открывается седьмая смена 2017 года, которая посвящена самой знаменитой артековке в мире – американской школьнице Саманте Смит. Визит девочки в лагерь стал возможен после письма руководителю СССР Юрию Андропову, в котором Смит поинтересовалась у генсека, почему он «собирается завоевать весь мир». В ответ Андропов пригласил Саманту в «Артек», чтобы убедиться в миролюбии советских людей.