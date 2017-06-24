Граждан РФ будут пропускать на Украину только по загранпаспортам с контролем биометрических данных.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

По словам политика соседнего государства, на сегодняшний день у пограничной службы Украины не хватает технических средств, чтобы ввести пересечение границы для россиян по биометрическим паспортам, избежав образования больших очередей.

Турчинов также подчеркнул, что Украина должна ввести визовый режим для граждан РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.