Хабаровчане установили новый рекорд России. В городе сварили 3,7 тыс. л ухи, которую съели 15 тыс. человек.

«Рекорд сегодня устанавливался не по количеству и объему сваренной ухи — а ее закладывали дважды и сварили более 3 т <...> а по количеству людей, которые попробуют, а точнее, реально ее съедят. Необходимое количество — 12 тыс. порций, каждая тарелка с порцией ухи была пронумерована», — заявил главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов.

Свидетельство об установлении рекорда Свистунов вручил губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту, к слову сказать, он стал автором рецепта, по которому варили суп. Глава региона отметил, что заявка о признании приготовления «Амурской ухи» мировым рекордом будет направлена в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает «Газета.ру».