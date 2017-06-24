Боевики радикального афганского движения «Талибан»* объявили об освобождении из плена 20 военнослужащих правительственных сил.

Об этом они сообщили в субботу в социальных сетях, пишет «Интерфакс». Боевики пошли на этот гуманный шаг в честь празднования мусульманского окончания поста Ид-аль-Фитр.

Они разместили в интернете фотографии освобожденных военных и список их имен.

В сообщении говорится, что военнослужащие правительственных сил были захвачены боевиками в ходе боевых действий на территории провинций Бадахшан, Тахар, Кундуз, Баглан и Урузган.

*«Талибан» — исламистское движение, которое появилось в Афганистане в 1994 году. В 2003 году Совет Безопасности ООН признал группировку террористической.