Государственная пограничная служба Украины сообщила о том, что два украинца были пойманы при попытке нелегально провезти на тракторе 3 т мяса.

«Пограничники сумского отряда в рамках проведения совместной специальной пограничной операции «Граница-2017» пресекли попытку незаконного перемещения через российско-украинскую границу крупной партии мясной продукции», — говорится в сообщении украинского ведомства.

Погранслужба подчеркнула, что мужчины, у которых не оказалось при себе никаких документов, везли мясо в прицепе трактора.

За попытку нелегального пересечения государственной границы нарушители, чьи личности впоследствии были установлены, предстанут перед судом.

Как отмечает издание «Газета.ру», трактор с нелегальным грузом был доставлен в пограничное подразделение.