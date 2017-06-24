Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что рассчитывает на скорейший вылет сборной России из Кубка конфедераций.

«С клубной точки зрения, я бы хотел скорейшего вылета сборной России из Кубка конфедераций, потому что тогда мои игроки вернутся в клуб», — подчеркнул специалист.

При этом Каррера отмечает, что выход из группы окажет огромный эффект на российский футбол, передает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на итальянские СМИ.

«Это создаст тайфун в России. Выступление в сборной всегда придает энтузиазм. Для всех это будет толчком вперед», — резюмировал главный тренер «Спартака».

Сборная России в субботу, 24 июня, в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций сыграет с мексиканцами. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

В случае поражения или ничьей российская команда вылетит из розыгрыша Кубка конфедераций.

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