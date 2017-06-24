Техническое обустройство границы с Россией на территории Харьковской области в рамках реализации проекта «Европейский вал» должно быть завершено в 2017 году, заявил глава МИД Украины Арсен Аваков.

«Каждый метр государственной границы с Россией должен быть под контролем... В этом году поставлена задача, и пограничники готовы ее выполнить, чтобы мы весь харьковский участок границы полностью перекрыли проектом «Европейский вал», — сообщил Аваков. По его словам, для этого в этом году выделено около 200 млн гривен (около $7,8 млн). Дополнительно предусмотрено еще 300 млн (около $11,5 млн), которые были выделены проектом корректирования бюджета.

Проект «Европейский вал» (первоначальное название «Стена») является односторонней инициативой украинского правительства по сооружению траншей, рвов, а также специальных объектов на границе с Российской Федерацией.