НАТО готовило план по расчленению СССР, после выполнения которого размер России должен быть сведен к размеру Московского княжества.

Об этом рассказал в программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым ветеран российской нелегальной разведки, передает Газета.ру.

Развал СССР — первый этап плана альянса. Затем НАТО собиралось создать Средне-Волжскую республику, а размер России свести до размеров Московского княжества. Как утверждает разведчик, чье имя не называется, документы о планах альянса хранятся в архиве Службы внешней разведки.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что работал в КГБ СССР в качестве нелегального разведчика.

Глава государства отметил, что в нелегальной разведке работали люди особого склада характера, ведь не каждый может отказаться от близких и родных и посвятить жизнь служению Отечеству.