Глава МЧС Владимир Пучков сообщил на церемонии вручения дипломов выпускникам вузов МЧС, что им всем предложены рабочие места в системе министерства. Церемония впервые прошла на Красной площади в Москве.

«Всем выпускникам, которые стояли сегодня на Красной площади, предложен вариант работы. Все лейтенанты получили назначения начальниками караулов в пожарные отряды, командирами спасательных подразделений, специалистами радиационной, химической и биологической защиты, специалистами по решению задач жизнеобеспечения населения», — заявил Пучков.

Министр отметил, что выпускники вузов МЧС также востребованы в госкорпорациях и крупнейших организациях. Всем курсантам бизнес-структуры предлагают хорошие условия работы и большие зарплаты.

Как пишет «РИА Новости», на сегодняшний день более востребованными являются специалисты реагирующих подразделений, в том числе умеющие работать с наукоемкой и высокотехнологичной техникой.

Впервые в Москве на Красной площади прошел выпуск курсантов, студентов и слушателей Академии гражданской защиты и Академии государственной противопожарной службы МЧС России. Было вручено 922 диплома.