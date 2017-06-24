У берегов популярного черноморского курорта Анапа зафиксировано землетрясение, его магнитуда составила 3.5, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«Поступило сообщение, что в акватории Черного моря на глубине 10 км произошло землетрясение магнитудой 3.5 условных единиц в эпицентре», — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что на территории курорта толчки не ощущались, а все объекты жизнеобеспечения в Анапе работают в штатном режиме. Жалоб от населения в МЧС региона не поступало.